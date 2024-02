L'adversaire du Standard, aidé par... Carl Hoefkens ?

Ce vendredi, le Standard se déplace à Westerlo. Les Campinois sont désormais entraînés par Rik De Mil, qui est un proche de... Carl Hoefkens.

Westerlo a intérêt à prendre des points pour ne pas voir la zone rouge se rapprocher dangereusement. Cela pourrait être dès ce vendredi face au Standard, qui s'est donné de l'air en battant OHL mais ne doit certainement pas se croire hors de danger. Rik De Mil, qui a remplacé Jonas De Roeck sur le banc campinois, aurait pu passer un coup de fil à son ami Carl Hoefkens afin d'en savoir plus sur le noyau liégeois.

Mais que les supporters du Standard : leur ancien coach n'a pas aidé son ex-T2 à Bruges. "Carl et moi sommes toujours en contact mais non, je ne lui ai pas demandé de conseils concernant le Standard", affirme De Mil dans le Nieuwsblad. "Après tout, nous les connaissons déjà bien, et je les ai déjà affrontés moi-même avec le Club de Bruges".

Qui plus est, le Standard mouture Ivan Leko est très différent de celui de Carl Hoefkens. "Ivan est un entraîneur très différent", pointe Rik De Mil. "Sa façon de faire est différente, c'était donc plus utile d'analyser ses matchs que de demander conseil à Carl". Reste à voir si cela aura été efficace : réponse ce vendredi soir.