Courtrai va devoir profiter de cette énorme faiblesse de l'Union

Face à Courtrai, la tâche s'annonce facile pour l'Union Saint-Gilloise. Cependant, la lanterne rouge pourrait profiter de plusieurs absences.

Un match entre le premier et le dernier du classement : logiquement l'avantage va à l'Union Saint-Gilloise qui cartonne en tête du championnat depuis le début de saison. Avec un bilan de 18 victoires en 25 matchs, les Bruxellois sont les grands favoris face à une équipe qui n'a signé que quatre succès en autant de rencontres.

Mais l'Union Saint-Gilloise arrive chez la lanterne rouge avec d'énormes problèmes défensifs et cela pourrait leur jouer des tours. En effet, Fedde Leysen fait déjà partie de la liste des joueurs qui ne verront pas le bout de la saison.

Le retour de Guillaume François ?

Mais il faut également ajouter à cela, l'absence de Kevin Mac Allister, qui a pris un énorme coup au visage face à Francfort en Conference League jeudi soir, forfait donc pour cette rencontre.

Il s'agira de bricoler de la meilleure des façons pour Alexander Blessin lors de cette rencontre mais aussi durant les prochaines semaines. Y verra-t-on là le retour de Guillaume François qui n'a disputé que 95 minutes cette saison avec l'USG dont seulement 65 en championnat ?

Il faudra se montrer créatif avec un calendrier corsé : déplacement à Francfort en Conference League, réception du Standard en championnat et de Bruges en Coupe. Avant un déplacement à OHL, la réception et Gand et un dernier déplacement à l'Antwerp pour terminer la phase classique.