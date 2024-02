Un concurrent à la descente perd son atout offensif pour la fin de la phase classique

Annoncé de retour pour le match contre Charleroi, la semaine prochaine, Roméo Vermant ne disputera plus la moindre minute en phase classique. L'attaquant de Westerlo, prêté par le Club de Bruges, souffre d'une rupture des ligaments de la cheville.

Prêté à Westerlo par le Club de Bruges, Roméo Vermant espère suivre la route de Maxim De Cuyper, qui a explosé en Campine avant de revenir en Venise du Nord, cette fois dans la peau d'un titulaire.

Le début de l'aventure était d'ailleurs positif pour le joueur de 20 ans, qui a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en six rencontres. Des statistiques offensives intéressantes, qui ont permis à Rik de Mil et ses hommes d'empocher des points importants dans la lutte pour le maintien.

Phase classique terminée pour Roméo Vermant à Westerlo ?

Cette semaine, dans les colonnes de Gazet van Antwerpen, il était écrit que l'avant-centre s'était blessé à la cheville pendant une séance d'entraînement. Une blessure qui l'empêchait d'affronter Saint-Trond, ce week-end, mais qui lui permettait de revenir dès la semaine prochaine, contre le Sporting Charleroi.

Toutefois, les nouvelles sont plus mauvaises que prévu. Selon la même source, des examens complémentaires auraient révélé une rupture des ligaments de la cheville de Roméo Vermant, qui va manquer entre trois et six semaines de compétition. L'international espoir ne devrait donc plus rejouer de la phase classique et tentera de terminer son prêt sur une bonne note, en Play-Offs.