Le RWDM au bord du gouffre : "On ne gagnera plus aucun match"

Le saison catastrophe se poursuit pour le RWDM en Jupiler Pro League. Les Bruxellois ont subi une nouvelle défaite dimanche.

Face à Courtrai, lanterne rouge du championnat depuis plusieurs semaines, le RWDM n'a toujours pas réussi à engranger une première victoire et a même été battu.

Une nouvelle défaite, la 15e cette saison pour les promus et champions de Challenger Pro League qui semblent plus que jamais se diriger vers un nouveau passage par l'anti-chambre de l'élite si la situation ne s'arrange pas.

Après ce nouveau revers, Theo Defourny n'a pas cacher sa rage et son désespoir. Le gardien du RWDM estime que son équipe n'y était pas.

Defourny estime que le six sur six est impossible pour le RWDM

"Nous étions prévenus mais encore une fois, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. C’est toujours les mêmes erreurs. On doit passer en mode play-down mais si on continue de jouer comme ça, on ne gagnera plus aucun match", a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Soir.

Défaitiste ou juste ancré dans la réalité des choses, Defourny estime qu'il ne faut pas "espérer faire un six sur six alors que ça fait deux mois et demi qu’on n’a plus gagné".

"Il faut être réalistes, préparer ces Playdowns et se mettre en mode Playdown. Il faut arrêter de penser aux Europe Playoffs, la réalité veut qu’on a bien les pieds en Playdowns", a-t-il conclu.

Pour ses deux dernières rencontres de phase classique, le RWDM affrontera le RSCA samedi prochain avant de se rendre au Cercle Bruges.