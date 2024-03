Bruges privé de plusieurs cadres pour la réception d'OHL

Sa défaite en coupe d'Europe passée et presque digérée, Bruges est tourné vers Louvain.

Après le faux pas norvégien, le Club accueille OHL ce dimanche avant de jouer son avenir européen jeudi face à Molde.

Outre Raphael Onyedika en Maxim De Cuyper (suspendus), la partie de demain se jouera sans Antonio Nusa, ni Igor Thiago, ni Simon Mignolet. Ce dernier est pourtant rétabli, mais ne figure pas dans la sélection de Ronny Deila.

D'après Het Laatste Nieuws, le staff ne voudrait pas prendre de risques avec son portier, qui bénéficierait donc d'un peu plus de repos. Par conséquent, Nordin Jackers devrait reprendre sa place dans les but et si Mignolet est en pleine possession de ses moyens, il devrait retrouver sa place de titulaire jeudi.