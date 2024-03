🎥 Du jamais vu : un ancien d'Anderlecht inscrit deux corners directs en un match

Luka Adzic n'a pas marqué les mémoires avec Anderlecht. Mais depuis son retour en Serbie, l'ailier gauche est en grande forme.

Luka Adzic n'avait que 20 ans lorsqu'il a rejoint Anderlecht en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade pour 800 000 euros. On ne peut pas dire que l'opération ait été un succès. Le Serbe ne comptabilise que six petites apparitions en Pro League et a été prêté à trois reprises.

En 2021, Adzic est parti gratuitement au PEC Zwolle. Sans beaucoup plus de succès en Eredivisie, il a alors remis le cap sur la Serbie en 2022, par le biais d'un transfert libre au FK Cukaricki (qu'avait affronté Genk en phase de groupe de Conférence League).

Cette saison, Luka Adzic a retrouvé la confiance avec 4 buts et 6 assists en 22 matchs de championnat serbe. Aujourd'hui, il a même réussi à un inscrire un doublé...sur corner direct. Si le gardien adverse ne paraît pas irréprochable, surtout sur le premier envoi, la performance méritait tout de même d'être soulignée. Malheureusement pour lui, son équipe (qui comporte également un certain Ognen Vranjes en défense) n'a pas réussi à conserver cette avance de deux buts et a concédé le partage (2-2).