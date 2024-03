🎥 "Dix ans plus tard", Anderlecht rend hommage à une de ses légendes

Même s'il a porté le maillot de plusieurs clubs au cours de sa carrière, Anthony Vanden Borre restera à jamais un joueur du Sporting d'Anderlecht. Un club pour lequel il a joué en trois temps au niveau professionnel : 2003-2007, 2013-2017 et 2019-2021.

Dans un post sur les réseaux sociaux, le club bruxellois a voulu rendre hommage à l'un de ses kets. Il y a dix ans (le 16 mars 2014), Vanden Borre réalisait un geste technique fou... en plein match !

Au Parc Astrid, le latéral a reçu un ballon le long de la ligne de touche dans un match que le Sporting avait en main face à Ostende (4-0). Le temps d'un instant, il est monté dessus pour regarder autour de lui avant de reprendre le jeu comme si de rien n'était.

Un geste qui illustre bien le personnage aux 158 rencontres sous le maillot mauve avec huit buts et 21 passes décisives à son actif.

"Nous célébrons maintenant 10 ans de courage et d'audace. Grâce à un t-shirt en édition limitée immortalisant ce moment - qu'il a d'ailleurs réitéré lors de la Coupe du Monde au Brésil l’été suivant. Tout simplement, pour l'amour du jeu", écrit le club sur son site.

On this day, 10 years ago. The streets won’t forget. ūüü£‚ö™ https://t.co/iPXzLZ2VVD pic.twitter.com/BhZ4hwNgxT