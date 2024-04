Six Belges, trois places en Ligue des Champions : la bagarre entre Diables ne fait que commencer !

Six Belges pour trois places : la bataille pour les sièges européens fait rage en Série A. Avantage Juventus, tandis que la Napoli doit enchaîner... ou oublier.

Cette saison, la Série A est dominée par la ville de Milan. L'Inter mène la danse, avec... 14 longueurs d'avance sur son dauphin, l'AC. En Italie, la course au titre est déjà jouée depuis janvier.

C'est un petit peu plus bas dans le classement que la lutte vaut la peine d'être vécue. Quatorze points séparent la huitième place du Napoli et le troisième rang de la Juventus, et les équipes comprises entre ces places se livrent une lutte acharnée pour les places européennes.

Pour rappel, la nouvelle mouture de la Coupe d'Europe verra le jour la saison prochaine. De 32, on passera à 36 qualifiées par compétition, et le championnat d'Italie, premier au classement UEFA de la saison, devrait obtenir un cinquième siège en Ligue des Champions.

Six Belges pour trois places : les Diables engagés dans une lutte acharnée en Série A

Les qualifiés, pour le moment, sont donc la Juventus de Joseph Nonge, le Bologne d'Alexis Saelemaekers (auteur d'un magnifique but ce week-end) et la Roma de Romelu Lukaku qui sont en passe de disputer la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Derrière, les concurrents sont proches. Accrochée à Lecce, la Roma a vu l'Atalanta de Charles De Ketelaere revenir à deux petites longueurs. La mauvaise opération a été réalisée par Naples, humilié 0-3 contre l'Atalanta et désormais à sept unités de la Ligue des Champions. Pour Cyril Ngonge et Leander Dendoncker, qui ne fera pas de vieux os dans le sud de l'Italie, réaliser une série de victoires dès maintenant devient déterminant.