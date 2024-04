Officiel : le Patro Eisden boucle un transfert record pour une pépite !

Le club du Patro Eisden voit Anis Hadj-Moussa signer pour cinq saisons avec Feyenoord aux Pays-Bas. C'est ce que le club lui-même a annoncé via ses canaux officiels.

Le club de la Challenger Pro League recevrait un montant record pour son ailier mais le chiffre exact n'a pas été communiqué. Cependant, il deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la D1B. Selon Foot Mercato, il pourrait s'agir d'environ 3,5 millions d'euros, bonus compris.

À partir du 1er juillet, Hadj-Moussa rejoindra donc Feyenoord. Il est arrivé l'été dernier en provenance de l'Olympic Charleroi et est prêté à Vitesse depuis février.

Aux Pays-Bas, il a fait forte impression avec deux buts et deux passes décisives en dix matchs. Il a récemment fait ses débuts en équipe nationale d'Algérie.

L'entraîneur de Patro Eisden, Stijn Stijnen, s'est déjà exprimé avec beaucoup de fierté sur le site web du club. "Nous sommes fiers de pouvoir fournir un joueur à l'un des meilleurs clubs des Pays-Bas. Ce transfert est un moment fort incontestable dans l'histoire de notre club."

Next stop: De Kuip ?



Anis Hadj-Moussa, see you next season! pic.twitter.com/D3yqg4LsPP