📷 Le nouveau malheur d'Everton fera-t-il le bonheur de Vincent Kompany ?

Il reste encore six journées (sept pour certaines équipes) à disputer en Premier League dans cette saison 2023-2024 et le suspense bat son plein que ce soit pour la course au titre mais également celle au maintien.

Et c'est cette dernière qui nous intéresse puisqu'Everton vient encore de prendre du plomb dans l'aile. Après avoir déjà reçu des points de déduction au classement, les Toffees d'Amadou Onana ont repris un coup sur la tête.

La Premier League aurait décidé de retirer deux nouveaux points au club de Liverpool et cela les replace à la 16e place avec 27 unités au total.

Un retrait de points qui pourrait profiter aux autres équipes qui se battent pour le maintien comme Nottingham (25 points) ou encore Luton Town (25 points)... et pourquoi pas à Burnley ?

Les Clarets de Vincent Kompany comptent 19 points, soit désormais six de moins qu'Everton et il en reste 18 à prendre jusqu'à la fin de saison !

đŸššđŸ”” Premier League confirm Everton have been docked two more points - taking the total to eight for PL financial rule breaches.



Everton are set to appeal. pic.twitter.com/M6TXeGwzUE