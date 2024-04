Cet ancien de Charleroi vit l'enfer en Pro League : "Il ne me reste que deux ou trois mois à tenir"

Sur une voie de garage, Dorian Dessoleil n'a même pas pu s'entraîner avec le noyau A de l'Antwerp, cette saison. Le défenseur central attend son départ avec la plus grande impatience.

Arrivé en 2021 en provenance du Sporting Charleroi contre 2.5 millions d'euros, Dorian Dessoleil vit l'enfer à l'Antwerp. Le défenseur de 31 ans a été écarté du noyau A et ne participe plus qu'aux entraînements... avec l'équipe U23.

"Suis-je heureux ? C'est un bien grand mot. Dans ma vie privée, je le suis. Mais sur le plan professionnel... Comme je le dis toujours, il y a des choses bien pires dans la vie que de ne pas jouer au football" a-t-il déclaré lors d'un entretien réservé à Sudpresse.

"Ma situation va bientôt s'améliorer, il ne me reste que deux ou trois mois à tenir. Je vois enfin le bout du tunnel. La libération de mon contrat à l'Antwerp sera un grand soulagement."

Dorian Dessoleil voit enfin le bout de l'enfer

Prêté la saison dernière au KV Courtrai, le natif de Charleroi a fait son retour au Bosuil au début du mois de juillet et espérait recevoir sa chance. Les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait espéré...

"Je dois dire que j'ai été surpris, car je m'attendais au moins à être testé en équipe première. Ne serait-ce que pour m'évaluer et voir où j'en suis physiquement. Mais le club a vu les choses différemment. J'ai essayé de trouver des solutions, des opportunités en Belgique et à l'étranger, mais ça n'a pas marché."

"Il n'y a jamais eu de discussion. Ni avec la direction, ni avec Mark Van Bommel. Il n'y a eu qu'une courte période, en janvier et en février, lors de laquelle j'ai été autorisé à m'entraîner avec l'équipe première. Le club n'a jamais voulu en parler et n'a rien communiqué sur le sujet, Mark Van Bommel non plus."

Dorian Dessoleil a donc disputé cinq matchs avec les U23 de l'Antwerp, en Nationale 1. Mais là aussi, les choses ne se sont pas bien déroulées. "J'ai reçu pas mal de coups, et pas mal d'insultes venues des tribunes. Nous en avons discuté avec l'entraîneur, Faris Haroun, et avons décidé qu'il était préférable de faire jouer les jeunes" a conclu Dessoleil, qui attend donc la date du 1er juillet avec la plus grande impatience.