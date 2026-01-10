"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

Le 8 décembre 2025 restera à jamais une date importante et chargée d'émotions mitigées pour le joueur. C'était le jour de la naissance de son enfant... et le jour où il a perdu son entraîneur.

Maximilian Skoras est né le 8 décembre 2025. Le même jour que le départ d'Ivan Leko vers Bruges afin d'y succéder à Nicky Hayen, qui avait été licencié. Ce fut donc une journée très spéciale pour l'ailier des Buffalos Michal Skoras.

Coup de téléphone à l'hôpital

"J'ai reçu un appel de Maskim Paskotsi à l'hôpital. Surpris, je lui ai demandé ce qu'il y avait, et il s'est mis à rire. Je me demandais comment il pouvait savoir pour mon enfant car nous n'avions encore rien publié sur les réseaux sociaux", a expliqué le joueur à Het Nieuwsblad.

"Et puis il m'a dit que l'entraîneur était parti. Une seconde auparavant, j'étais encore fou de joie, mais mon moral est tombé à zéro. Pour le reste de ma vie, j'associerai la naissance de mon fils à cet appel", a déclaré Skoras lors d'un entretien adressé au média flamand.

Une affaire marquante, surtout pour Skoras. Quelques mois plus tôt, sur recommandation d'Ivan Leko, il était passé du Club à La Gantoise, même si Leko n'était pas la seule raison pour laquelle Skoras avait quitté Bruges pour Gand.



"Son départ a été douloureux, mais je dis toujours aux autres que dans le football, tout peut changer en une semaine. Soyez prêts au pire. C'est facile de faire des commentaires, mais nous ne savons pas comment nous réagirions nous-mêmes dans cette situation. Je pense que tout le monde est heureux maintenant et que nous pouvons oublier tout cela", conclut-il.