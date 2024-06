La prometteuse génération 2008 frappe à la porte du côté d'Anderlecht !

Le RSC Anderlecht a fait passer professionnel un nouveau joueur de la prometteuse génération 2008. Gorak Ghale a signé son tout premier contrat, et s'est présenté sur les réseaux sociaux du club.

L'été, c'est aussi la période lors de laquelle les clubs de Jupiler Pro League font signer un premier contrat professionnel à leurs jeunes joueurs les plus talentueux.

Si on a vu, ces derniers mois, le Standard le faire à de nombreuses reprises, pour des raisons bien différentes qu'ailleurs, le Sporting d'Anderlecht a, aussi, embrayé le pas.

Un nouveau joueur de la génération 2008 signe son premier contrat à Anderlecht

Ce vendredi, le club bruxellois a annoncé le passage professionnel d'un nouveau joueur de la prometteuse génération 2008 de Neerpede : le milieu offensif (qui peut aussi jouer sur un côté, comme en pointe de l'attaque) Gorak Ghale.

"Je suis un joueur qui amène de la profondeur avec des appels dans le dos. Je peux marquer, et donner des passes décisives. Mon premier objectif est de réaliser une bonne saison avec les U18, jouer, et si possible, aller avec les U23."