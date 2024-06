Thomas Meunier : "En tant qu'entraîneur, je n'utiliserais pas Maxim De Cuyper comme latéral gauche"

Le groupe des Diables est finalisé. Domenico Tedesco emmène vingt-cinq joueurs à l'Euro 2024, dont un petit nouveau : Maxim De Cuyper. Un jeune joueur que connaît très bien Thomas Meunier.

Le joueur de Trabzonspor était présent en conférence de presse, ce vendredi, pour évoquer son retour dans le groupe des Diables au mois de mars, et l'Euro 2024 qui approche. "C'est la raison pour laquelle je suis allé en Turquie. Je voulais me relancer et faire partie de la sélection. Je suis comme un gosse, je ne saurais pas être plus heureux. Dans ma tête, j'ai toujours 12 ans, je n'en ai pas encore 32 !"

Si je pouvais encore jouer quinze tournois avec la Belgique, je le ferais"

"Ce sera mon cinquième grand tournoi. Mais si je pouvais encore en jouer quinze avec l'équipe nationale, je le ferais. Je ne fermerai jamais la porte à l'équipe nationale. Dans mon cas, ça n'aurait aucun sens de prendre une retraite internationale. Je serai toujours disponible, en fonction de si l'entraîneur a besoin de moi. S'il m'appelle dans deux ou trois ans, ce sera toujours avec plaisir."

"Si on m'avait dit en janvier que je serais dans la sélection, j'aurais été très surpris. Ça me réconforte, parce que le choix de carrière que j'ai fait a été bon. Ma sélection au mois de mars m'a donné le coup de pouce nécessaire, et depuis, j'ai tout joué. Le staff demandait du rythme, des bonnes prestations, de la compétitivité et aucune blessure. J'ai su cocher toutes les cases et je suis aujourd'hui face à vous."

Des similitudes entre Thomas Meunier et Maxim De Cuyper... mais aussi une grosse différence

Dans ce noyau, Thomas Meunier a "rencontré" un nouveau coéquipier, qu'il connaissait déjà. Un certain Maxim De Cuyper, qui tend à faire sur le côté gauche ce que Meunier aime faire, à droite. "Il me donne une très bonne impression. C'est un très bon joueur, encore plus offensif que moi. Si j'étais entraîneur, je ne l'utiliserais pas comme un défenseur latéral, mais plutôt comme piston dans une défense à trois, pour lui permettre d'exprimer toutes ses qualités offensives."

"Il représente le futur et peut, au fur et à mesure, prendre une place importante ici, en équipe nationale. Il est ouvert, calme et concentré sur ce qu'il doit faire. J'aime Maxim, comme j'aime les autres jeunes de la sélection. C'est un bon groupe avec une bonne mentalité, les jeunes ont faim et sont conscients que ce n'est pas donné à tout le monde. Ils veulent saisir leur chance et c'est à notre avantage."