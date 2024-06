Ronald Koeman ne veut pas voir Bart Verbruggen faire ce que Brian Riemer lui a demandé : "Mais c'est comme ça que je joue..."

L'ancien gardien d'Anderlecht, Bart Verbruggen, sera le portier titulaire des Pays-Bas à l'Euro 2024. Le gardien de 21 ans doit encore adapter son style de jeu à celui de Ronald Koeman.

Sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht, Bart Verbruggen a appris à construire de l'arrière. Sous les ordres de Vincent Kompany, d'abord, puis de Brian Riemer, ensuite.

Titulaire avec les Pays-Bas pour l'Euro 2024, Verbruggen doit s'adapter aux consignes de son sélectionneur, Ronald Koeman, qui a une vision très différente des choses. Le sélectionneur néerlandais lui a demandé de prendre moins de risques en possession de balle.

Contre le Canada, en match amical, Bart Verbruggen a donc alterné entre le jeu court et le jeu long. "C'est pourtant comme ça que je joue. J'aime pouvoir contrôler le ballon" a-t-il déclaré en conférence de presse, cette semaine.

Bart Verbruggen doit adapter son jeu en équipe nationale

"Parfois, c'est bien de jouer long pour relâcher la pression et créer des espaces. Mais parfois, c'est aussi bien de faire une passe courte et rapide. Je pense avoir fait les deux, et je remercie mes partenaires de m'avoir toujours proposé des solutions."

Les Oranje ont, comme la Belgique, une grosse force offensive, avec énormément de vitesse devant. Le jeu long peut donc permettre de casser une ligne et de rapidement lancer les attaquants, mais ce n'est pas spécialement la tasse de thé de Bart Verbruggen. L'ancien portier des Mauves va devoir s'adapter, alterner et ne pas prendre trop de risques, sans quoi Ronald Koeman risque de lui taper sur les doigts...