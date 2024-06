L'été sera très chaud à Genk : les révélations brûlantes du directeur technique Dimitri De Condé

Le KRC Genk a vécu une saison assez frustrante. Les Limbourgeois ont finalement manqué une qualification pour l'Europe. La nouvelle saison sera-t-elle meilleure ? Dimitri De Condé, le directeur technique, s'est prononcé concernant un sujet brûlant.

Il va se passer beaucoup de choses cet été au KRC Genk. Il est en effet attendu que de nombreux joueurs quittent le navire. Bilal El Khannouss a annoncé plus tôt cette année qu'il avait l'intention de relever un nouveau défi. L'intérêt ne manque d'ailleurs pas pour le jeune milieu offensif.

El Khannouss a fait forte impression non seulement chez les Limbourgeois, mais aussi en équipe nationale du Maroc. Et de nombreux scouts de grands clubs étaient souvent présents au stade pour suivre ses prestations.

Le numéro dix de Genk a déjà été lié au RB Leipzig, où le gardien Maarten Vandevoordt se rendra également. Mais aussi au Bayer Leverkusen, ainsi qu'à la Lazio et à divers clubs espagnols. Un transfert cet été semble de plus en plus inévitable.

Genk : Bilal El Khannouss sur le départ

Le directeur technique de Genk Dimitri De Condé s'est exprimé sur la question : "Son départ n'est pas certain, mais la chance que Bilal parte est très réelle. Pour l'instant, c'est calme. Si ça reste ainsi, nous continuerons ensemble", a déclaré Dimitri De Condé à Het Laatste Nieuws.

"Avec Jarne Steuckers, nous avons réalisé un transfert important. Il vient de notre centre de formation, c'est quelqu'un qui connait le club. Ses statistiques sont impressionnantes. Jarne est actuellement en avance sur Kostas Karetsas, qui a le temps de progresser. Mais tout peut aller vite pour lui."