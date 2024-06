Les supporters des Diables qui voyageront en Allemagne sont prévenus : "Ce n'est pas un endroit sûr !"

Lundi prochain, les Diables Rouges joueront leur premier match de groupe de l'Euro, à Francfort. Les supporters ont été mis en garde.

10 000 supporters belges seront attendus à Francfort, ville qui accueillera la première rencontre de la phase des groupes de la Belgique, face à la Slovaquie.

Une équipe de policiers belges est déjà sur place et conseille aux supporters des Diables Rouges d'éviter un quartier de la ville en particulier.

"Avec quatre collègues allemands, nous avons examiné toute la ville", a déclaré Jan Vanmaercke à Gazet van Antwerpen. Il est "spotter" dans les tribunes lors des matches de Zulte Waregem et travaille désormais en Allemagne.

"Le quartier de la gare de Francfort est la seule zone à risque. La consommation de drogues dures, à même la rue, y est monnaie courante. Les passants y sont harcelés, les consommateurs de drogue demandent de l'argent. Les médias étrangers décrivent le quartier comme un 'zombieland', et c'est vraiment le cas".

Il est conseillé aux fans de quitter le quartier de la gare dès que possible. "Ce n'est pas sûr. Nous demandons aux Belges qui viennent en train de quitter le quartier de la gare dès que possible et de se rendre dans la fan zone."