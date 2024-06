Hein Vanhaezebrouck revient sur le transfert raté d'un cadre de l'Union

HvH est sans club depuis qu'il a quitté La Gantoise, et en profite pour souffler après une dernière saison contraignante.

Charles Vanhoutte a réalisé une belle saison à l'Union. L'été dernier, il aurait pu aller à La Gantoise, mais le conseil d'administration du club a tergiversé trop longtemps, comme l'explique aujourd'hui Hein Vanhaezebrouck.

"C'était possible qu'il vienne chez nous, oui. Mais il fallait prendre une décision rapide et Il y avait une équipe qui a trop hésité. C'était nous. Je comprends qu'il ne pouvait pas continuer à attendre", a déclaré l'ex-entraîneur Buffalo à Sporza.

Vanhaezebrouck reste toutefois fan du joueur, et ne voit qu'un petit aspect à améliorer : "Il faudrait juste qu'il croit un peu plus en lui et soit convaincu de ses qualités. La modestie est une belle vertu, mais dans le football, il faut parfois s'affirmer bien plus."