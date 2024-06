Le Standard imite...Anderlecht pour un changement historique sur son maillot

À partir de janvier 2025, les règles relatives à la publicité pour les jeux d'argent et de hasard dans le football changeront. Les clubs ont donc encore six mois pour collaborer avec l'industrie du jeu : Anderlecht et le Standard en profitent.

Il y a quelques jours, nous vous parlions du changement de sponsor principal : après plusieurs décennies de sponsoring du secteur bancaire, les Mauves arboreront la société de paris sportifs Napoleon Games sur le devant de leur maillot. Le Standard agit de manière similaire pour la saison prochaine. Après 25 ans de partenariat avec VOO, les Liégeois ont opté comme Circus comme sponsor principal rapporte La Dernière Heure. Le Standard change de sponsor principal VOO et le club n'ont pas trouvé d'accord pour poursuivre la collaboration. A l'image d'Anderlecht, cela ne durera que six mois, pour se mettre en règle avec les futures lois quant à la publicité des jeux d'argent et de hasard dans le football belge. A partir de janvier, Circus repassera donc à l'arrière du maillot.