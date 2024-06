L'intersaison s'annonce longue : déjà une grosse colère d'Ivan Leko contre la direction du Standard

L'avenir du Standard est toujours entouré de plusieurs points d'interrogation. Et cela un impact sur le staff.

Le Standard aura connu des reprises plus apaisées : pour le retour du noyau, le club était toujours à la recherche d'un repreneur et interdit de transfert cet été (une interdiction entretemps levée par la commission des licences).

Du côté des supporters, la grogne se fait clairement entendre : les Ultra Inferno, le PHK et le Hell Side ont ainsi publié un communiqué pour demander le départ immédiat de Pierre Locht et Jean-Michel Javaux. Les deux hommes ont déjà présenté leur démission mais sont toujours aux manettes.

La fronde continue à tous les étages au Standard

Et il n'y a pas que dans les tribunes que l'atmosphère est morose. Selon les informations de la RTBF, l'ambiance dans l'effectif est au plus bas.

Ivan Leko aurait même piqué une grande colère en apprenant le licenciement d'une partie de son staff médical.

Au début du mois, le docteur Bertrand Vanden Bulck ainsi que des deux kinésithérapeutes emblématiques du club, Ludovic Depreter et Julien Detaille ont pris la porte. La patience de Leko semblait déjà mise à rude épreuve ces derniers mois, et ce n'est pas ce nouvel épisode qui rendra la suite de son aventure à Sclessin plus sereine.