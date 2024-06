Une bonne nouvelle remarquée à l'entraînement des Diables, 24 heures avant le match face à la Roumanie

24 Diables étaient présents à l'entraînement du jour. Dont un certain Axel Witsel.

L'infirmerie commence à se vider du côté de Freiberg : après Jan Vertonghen et Arthur Theate, c'est au tour d'Axel Witsel de faire son retour à l'entraînement collectif.

Le Liégeois de 35 ans est apparu chaussures au pied lors du quart d'heure réservé aux médias à l'occasion de la séance du jour.

Bientôt une option supplémentaire pour Tedesco

Il devrait donc pouvoir s'entraîner avec le reste du groupe, et non plus en individuel comme cela était le cas depuis l'arrivée des Diables en Allemagne.

C'est une blessure à l'aine encourue face au Luxembourg qui a mis Axel Witsel sur la touche.

Il devrait toutefois être trop court pour le match de demain face à la Roumanie.