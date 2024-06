Un Bruxellois pose ses valises en Eredivisie après 12 saisons en France

Almere City a conclu un accord avec l'EA Guingamp, qui évolue en Ligue 2 française, pour le buteur belge.

Agé de 29 ans, Baptiste Guillaume pose ses valises aux Pays-Bas après avoir évolué durant près de douze saisons en France. Le Bruxellois s'est engagé pour deux saisons, avec une troisième en option.

Né dans notre capitale, l'attaquant a jusqu'ici effectué toute sa carrière en France avec des débuts professionnels très tôt sous les couleurs du RC Lens. Il a également évolué au LOSC, à Nîmes, à Angers, à Valenciennes, à Strasbourg et à l'En Avant Guingamp son dernier club.

"J'aime le style de jeu du football néerlandais et Almere City FC est le club idéal. C'est un club sympathique et familial et j'ai hâte de pouvoir me mettre au travail avec mes coéquipiers pour mener le club à un bon classement", a déclaré Guillaume sur les canaux officiels du club.

"Baptiste est un joueur expérimenté dans le football professionnel français et possède un excellent vécu. Nous sommes très heureux de son arrivée et convaincus qu'il sera un renfort de choix pour notre attaque", a décrit Johan Hansma, directeur technique du club.