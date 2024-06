Genk se prépare à perdre un cadre suivi par des formations de Premier League

Le Racing fait face à de grandes manoeuvres cet été pour débuter un nouveau cycle.

La noyau A de Genk sera chamboulé, le club le sait. Plusieurs cadres devraient quitter le Limbourg et un nouveau cycle se met en place sous les ordres du nouveau mentor Thorsten Fink.

Mark McKenzie a déjà fait savoir au sein du club qu'il souhaitait relever un nouveau défi, mais Genk prévient qu'il ne bradera pas son joueur. Le montant exact demandé par le Racing n'est pas connu, mais selon Het Belang van Limburg, il y aurait pas mal d'intérêt venu d'équipes de championnats européens de premier plan dont la Premier League avec West Ham, Brighton ou encore Everton qui sont évoqués.

De plus, le joueur pourrait se montrer un peu plus (et faire monter sa valeur) lors de la Copa América qu'il joue avec les États-Unis. Il y a quatre ans, Genk avait versé 5,5 millions d'euros pour le défenseur à son ancien club Philadelphia Union (MLS).

Les USA lanceront leur compétition face à la Bolivie ce soir.