L'ancien capitaine Brugeois et Soulier d'Or Ruud Vormer a tranché pour son avenir !

Relégué en Challenger Pro League, le médian a manqué la promotion avec Zulte Waregem et vient de prendre une décision radicale sur son avenir sportif.

Zulte Waregem emmené par Ruud Vormer n'a pas réussi à remonter dans l'élite la saison dernière. Le milieu de terrain ne savait pas de quoi son avenir sportif serait fait en fin de saison.

L'ancien capitaine Brugeois a tranché et vient d'annoncer sur Instagram qu'il raccrochait les crampons à l'âge de 36 ans et a fait ses adieux au football professionnel : "Mon grand rêve était de devenir footballeur professionnel. J'ai 36 ans aujourd'hui et je n'aurais jamais pensé que je pourrais avoir une carrière de aussi grande et aussi heureuse. De l'équipe nationale néerlandaise au Soulier d'or", a notamment confié le Néerlandais.

Un nouveau chapitre pour Ruud Vormer

"Ma femme et mes enfants, ma famille, mes amis et les supporters. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi ces dernières années. Après toutes ces années de passion, il est temps de tourner la page", a-t-il encore déclaré.

Ruud Vormer a remporté le Soulier d'or en 2017 et a été champion de Belgique à cinq reprises avec le Club de Bruges. Avant cela, il a notamment porté les couleurs du Roda JC et de Feyenoord. Il termine donc sa carrière à Zulte Waregem.