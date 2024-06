Eden Hazard rechausse les crampons et marque face à Anderlecht !

Anderlecht s'est imposé 1-4 à Tubize-Braine. Eden Hazard est monté au jeu en seconde mi-temps.

Alors que l'Euro n'en est pas encore à la fin de la phase de groupe, nos clubs de Pro League ont repris il y a déjà plusieurs jours. Pendant que Jan Vertonghen et Zeno Debast s'apprêtent à défier l'Ukraine avec les Diables Rouges, Anderlecht disputait son premier amical de présaison à Tubize. Le Stade Leburton était copieusement garni pour admirer le Sporting...mais surtout à l'occasion de la venue d'Eden Hazard, venu rechausser les crampons "pour le fun" le temps d'un match pour son club formateur. Accueilli par sa famille et par tout le stade, Eden a été fêté au coup d'envoi en compagnie de ses frères Thorgan et d'Ethan, ce dernier étant actif à Tubize. © photonews Anderlecht lance sa prépration par une victoire Une rencontre qu'Eden a commencé sur le banc, au contraire de Yari Verschaeren, Luis Vazquez, Mats Rits, Louis Patris ou encore Francis Amuzu chez les Mauves. Le dernier cité a d'ailleurs ouvert le score après cinq minutes, avant que Tubize ne marque dans la foulée...contre son camp pour le 0-2. Les Anderlechtois ont ajouté un troisième but avant la pause via Tristan Degreef. Les visiteurs ont opéré dix changements à la pause, de quoi voir à l'oeuvre Kristian Arnstad, Killian Sardella, Theo Leoni, Alexis Flips, Mario Stroeykens ou Robbie Ure, auteur du 0-4 à 20 minutes du terme. Le moment que tout le stade attendait a également eu lieu : Eden Hazard est monté et a même réussi à faire trembler les filets dans le temps additionnel !

🚨 Eden Hazard scores in a friendly against RSC Anderlecht with Tubize!!🇧🇪⚡️

Tubize 1-4 RSCA 90+4' pic.twitter.com/byCvd8vtJA

— MarshFooty🇧🇪 (@Sir_Menno) June 26, 2024