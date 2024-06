Vincent Kompany, le premier entraîneur à faire gagner un trophée à Harry Kane ? Même pendant l'Euro, il ne perd pas de temps

Harry Kane est actuellement focalisé sur l'Euro avec l'Angleterre. Mais il a tout de même déjà discuté avec Vincent Kompany de la saison à venir au Bayern.

José Mourinho, Antonio Conte, Thomas Tuchel ou Maurico Pochettino s'y sont essayés. Mais à 30 ans, même après avoir signé au Bayern Munich, Harry Kane n'a toujours pas remporté de trophée collectif dans sa carrière. Un signe indien qu'il compte bien oublier avec Vincent Kompany.

"Vincent m'a appelé juste après avoir été désigné entraîneur du Bayern", a déclaré Kane en Allemagne lors d'une conférence de presse avant le match Angleterre - Slovénie. "Il voulait se présenter avant le début du tournoi".

Vincent Kompany doit relancer le Bayern

"Il voulait aussi entendre mon analyse sur cette saison et vérifier comment je me sens en Bavière. De plus, il m'a déjà donné quelques informations sur la façon dont il aimerait jouer la saison prochaine. La conversation a duré seulement dix minutes" ajoute Kane.

Avant de conclure : "Ce sera certainement agréable de découvrir sa vision et d'apprendre de lui lorsque je retournerai au Bayern Munich. J'ai toujours appris quelque chose de tous mes précédents entraîneurs et je suis convaincu que j'apprendrai aussi de Kompany".

Malgré les 36 buts et 8 assists d'Harry Kane en 32 matchs de Bundesliga, le Bayern Munich n'a terminé que troisième de Bundesliga, après avoir trusté le championnat sans interruption depuis 12 ans.