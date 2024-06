Coup de pouce pour nos Diables ? La forme de Kylian Mbappé inquiète !

La France jouera contre la Belgique lundi prochain en 8e de finales de l'Euro. Kylian Mbappé, la star des Bleus, ne semble pas être au meilleur de sa forme.

Si on parle logiquement des prestations en demi-teinte et décevantes de la Belgique dans les poules de cet Euro, notre prochain adversaire, la France, n'en mène pas non plus large.

Les Bleus ont terminé deuxièmes de leur groupe, composé de l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Ils ont comptabilisé 5 points sur 9.

Ce qui inquiète, c'est la forme de leur star et capitaine, Kylian Mbappé. Le nouveau joueur du Real Madrid s'est fracturé le nez lors de la première rencontre, face à l'Autriche.

Il a depuis repris les entraînements et a joué contre la Pologne. Ce jeudi, lors de la séance d'entraînement ouverte à la presse, il n'a pas rassuré, relate un article de la Dernière Heure.

Il semblait en effet très gêné par son masque, y chipotant beaucoup. Il a pratiquement tout raté lors de cet entraînement. Un coup de pouce pour nos Diables ? L'avenir nous le dira...