"Je suis sûr que cela ne fait pas plaisir à la Belgique de nous rencontrer" : entre les Bleus et les Diables, le jeu d'influence a déjà commencé

La Belgique et la France vont à nouveau se rencontrer à l'occasion du huitième de finale de l'Euro de lundi.

C'est en connaissant son adversaire que l'équipe de France a abordé sa conférence de presse, deux jours après avoir partagé contre la Pologne et terminé deuxième de son groupe.

Outre l'état de forme assez poussif, les questions des journalistes français tournaient déjà beaucoup autour de la Belgique. William Saliba a notamment été confronté par la presse hexagonale à la déclaration de Wout Faes, qui affirmait ne pas avoir peur des Français.

Le défenseur a répondu de manière contrôlée mais ferme : "On n'a pas peur de la Belgique, on n'a peur de personne. S'il n'a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On va tout faire pour gagner. Je suis sûr que cela ne leur fait pas plaisir de nous rencontrer".

Saliba déterminé

Le joueur d'Arsenal va se frotter à Romelu Lukaku : "Je n'ai pas joué encore contre lui, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui apprécient jouer contre Lukaku, on n'a pas le choix. Il ne faut pas trop le coller car il est costaud. Il va falloir être concentré mais il n'y a pas que lui. On a l'équipe pour bien défendre contre lui".

William Saliba attend en tout cas les Belges de pied ferme : "Bien sûr qu'ils n'ont pas joué leurs meilleurs matches lors du premier tour mais ce serait un piège de penser que ce sera facile. Ils seront au rendez-vous, on ne va pas les prendre de haut, ils ont de grands joueurs".