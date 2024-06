L'Antwerp se prépare à un été chargé : "Certainement un ou deux gros transferts"

Le Matricule 1 est en pleine reconstruction après deux saisons pleines où il a remporté des titres et pris part à la prestigieuse Ligue des Champions.

A l'aube de la nouvelle saison, l'Antwerp a déjà attiré quelques nouveaux joueurs, mais devrait en voir plusieurs quitter le Bosuil.

Le PDG du club Sven Jaecques a un message clair à ce sujet pour les supporters du club. Ainsi, l'Argentin Ayrton Costa a été recruté pour 2,3 millions d'euros, tandis que Tjaronn Cherry et Denis Odoi, âgés de 36 ans, arrivent gratuitement. En plus de cela, plusieurs joueurs loués sont partis.

Pour le reste, le président Paul Gheysens a fermé le robinet des dépenses... pour l'instant : "Nous traçons des lignes directrices afin de rester financièrement sain. Nous voulons être moins dépendants d'autres facteurs externes pour devenir autonomes. Cela sera encore difficile, le chemin reste long", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Sven Jaecques a confirmé que de nombreux joueurs suscitaient de l'intérêt et pourraient quitter le Bosuil. Parmi eux, Mandela Keita, Michel-Ange Balikwisha et George Ilenikhena : "Il y aura certainement un ou deux gros transferts sortants. Si certaines sommes sont proposées, on ne pourra pas refuser, cela apportera un peu d'oxygène à l'organisation."