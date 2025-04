Saison terminée pour Vincent Janssen, un attaquant très critiqué va devoir offrir l'Europe à l'Antwerp : "Je lui laisse le bénéfice du doute, mais il n'a encore rien montré"

C'est une très mauvaise nouvelle pour le Great Old. Vincent Janssen s'est fait opérer du genou et voit sa saison prématurément arrêtée. Un buteur critiqué à l'Antwerp va devoir offrir l'Europe au Matricule 1.

L'Antwerp a enfin remporté son premier match de Champions Play-offs, le week-end dernier à Genk. Les Anversois ont fait bonne figure et ont devancé La Gantoise au classement, en prenant la cinquième place.

Mohamed Bayo a obtenu une nouvelle place dans le onze de base. L'attaquant est arrivé début février, mais il n'a pas encore su convaincre au Bosuil. Ancien joueur du club, Patrick Goots a même récemment déclaré qu'il n'avait encore été d'aucune utilité pour le club.

Analyste pour la Gazet van Antwerpen, il est légèrement revenu sur ses propos après le match du week-end dernier, mais est encore loin d'être séduit. "J'ai peut-être été un petit peu strict, même si je n'avais pas trouvé qu'il avait été très bon cette fois-ci non plus."

"Je l'ai trouvé utile et il a travaillé dur, il a réalisé quelques bonnes touches, mais on sent qu'il doit encore s'adapter. Il a du apprendre très tard qu'il allait commencer le match. Je lui laisse le bénéfice du doute, maintenant qu'il doit réaliser qu'il sera l'attaquant titulaire dans les semaines à venir."

En effet, Vincent Janssen s'est fait opérer au genou et voit sa saison prématurément terminée. "Bayo doit maintenant montrer ce qu'il a dans le ventre", a conclu Patrick Goots. Le Guinéen venu de Lille a pris part à douze rencontres, mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets.