Besnik Hasi a dû l'admettre, même s'il n'en avait pas vraiment envie : Thorgan Hazard bénéficie de privilèges à Anderlecht

Besnik Hasi semble avoir trouvé son onze de base à Anderlecht. Ce qui est frappant, c'est qu'il a repositionné César Huerta en milieu axial afin d'épauler Kasper Dolberg. Pourtant, le choix le plus logique à ce poste aurait été Thorgan Hazard. Mais pour ce dernier, Hasi a dû faire des concessions.

Besnik Hasi est un entraîneur particulièrement attaché au respect strict des consignes tactiques. C’est précisément là que résidait le problème avec Thorgan Hazard : ce dernier n’aime pas être enfermé dans un rôle figé. Il joue à l’instinct et se positionne là où il sent qu’il peut être utile à l’équipe.

Comprendre Hazard n’a pas été simple pour Hasi. Que ce soit sur l’aile ou devant la défense, Hazard suit le ballon et se déplace selon l’inspiration du moment. Cela a parfois provoqué de la frustration chez le coach. Interrogé récemment pour savoir si l'ancien Diable bénéficiait de la liberté qu’il souhaitait, Hasi est resté évasif. C'était avant les matches contre Gand, et il avait alors répondu. "Tous mes joueurs ont une certaine liberté, dans des limites bien définies."

Hasi doit apprendre à comprendre Thorgan Hazard

Quelques jours plus tard, un échange a toutefois eu lieu entre l'entraîneur et son joueur le plus créatif. Hazard a expliqué qu’il avait besoin de retrouver du plaisir sur le terrain, et que cela passait par plus de liberté, en évitant d’être assigné à une seule zone. Hasi l’a entendu, tout en restant face à un dilemme. Il a même modifié son système en abandonnant la défense à trois centraux, en partie pour permettre à Hazard d’évoluer plus librement.

Ce changement a permis de densifier le milieu de terrain et de laisser Hazard évoluer en électron libre, un rôle qu’il affectionne. D’autant que Maâmar, sur le flanc droit, possède un volume de jeu impressionnant et peut couvrir toute la ligne, ce qui compense les absences d’Hazard sur ce côté.

Mais pourquoi ne pas placer Hazard dans l’axe ? Parce que dans cette zone, Hasi exige une discipline tactique stricte. Or, Hazard a parfois tendance à vouloir créer le danger partout, ce qui a déjà coûté cher à l’équipe. Huerta, lui, possède l’endurance et respecte les consignes à la lettre.

Il reste essentiel pour Anderlecht que Thorgan Hazard se sente épanoui et en confiance. À une semaine de la finale de Coupe, sa place dans le onze de départ pour le déplacement à l'Antwerp reste incertaine, signe de son importance. On peut toutefois supposer que Hasi a désormais défini son équipe-type — avec, pour Hazard, des privilèges tactiques rares. Un compromis difficile pour Hasi, partisan des rôles bien définis, mais nécessaire au bien commun.