Pas de raison de s'inquiéter pour Bruges, malgré les critiques : "On décrit ça comme une faiblesse, mais c'est justement une qualité"

Le Club de Bruges est resté muet pour la première fois en 33 matchs, ce qui a immédiatement relancé les critiques envers les attaquants. Mais pour Georges Leekens, ces reproches ne sont pas justifiés. "Il n'y a absolument aucun problème."

Le Club de Bruges est resté muet pour la première fois en 33 rencontres de championnat. Face à l’Union Saint-Gilloise, les Blauw & Zwart n’ont pas trouvé le chemin des filets, la rencontre s’est soldée par un 0-0 au stade Marien. Une inefficacité offensive qui a immédiatement braqué les projecteurs sur les attaquants, souvent pointés du doigt cette saison.

Pourtant, Georges Leekens se veut rassurant. Interrogé par Het Nieuwsblad, l’ancien sélectionneur estime que Bruges n’a aucune raison de s’inquiéter. "Le Club dispose bel et bien de bons attaquants avec Jutglà, Vermant et Nilsson", lance-t-il premièrement.

Il souligne également un point fort de l’équipe : le nombre de joueurs capables de marquer des buts, et pas seulement les attaquants. "C’est justement ce qui manque à beaucoup d’autres formations, donc ça peut être vu comme une qualité, pas une faiblesse."

Et de poursuivre. "Évidemment, on se dit parfois : ‘et si on avait un attaquant comme Dolberg ?’ Mais il ne faut pas comparer les équipes ni les profils de buteurs. Si Bruges avait un Dolberg ou un Tolu, peut-être que d’autres joueurs auraient marqué moins."

En résumé, pour Georges Leekens, pas de quoi s’alarmer. "Il n’y a aucun problème. Ni avec les attaquants, ni avec l’efficacité offensive. Le Club réalise une bonne saison, en championnat, en Ligue des Champions comme en Coupe."