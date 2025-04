"J'ai voulu qu'ils recrutent Hazard et Lukaku, mais le club était trop loin" : comment Johan Boskamp aurait pu faire basculer l'histoire des Diables Rouges

A la fin de sa carrière d'entraîneur, Johan Boskamp a été mandaté par le recruteur de Feyenoord afin de trouver de jeunes pépites en Belgique. Il a notamment communiqué les noms "Hazard", "Musonda" et "Lukaku", mais le club néerlandais n'a pas été en mesure de les attirer.

Aujourd'hui analyste pour la télévision néerlandaise, Johan Boskamp, 76 ans, est probablement l'un des natifs des Pays-Bas qui connaît le mieux le championnat de Belgique et le football belge dans son ensemble.

Ancien joueur du RWDM (il est d'ailleurs l'un des nominés au Hall of Fame du club molenbeekois) et du Lierse, il est ensuite passé sur les bancs de Beveren, Courtrai, Anderlecht, Gand, Genk et Dender avant de prendre sa retraite en 2009.

Le natif de Rotterdam, qui compte près de 150 matchs disputés avec Feyenoord, est ensuite resté en contact étroit avec le club néerlandais et son recruteur, Maup Martens, qui lui demandait fréquemment s'il ne connaissait pas de bons filons en Belgique pour s'offrir une recrue prometteuse à moindre coût, le club étant alors dans une situation financière difficile.

Dans son podcast intitulé Boskamp en Kleine Gijp, il est revenu sur cette courte période. "Quand je lui demandais quel genre de joueur il voulait, il me disait qu'il ne devait rien coûter. C'était lassant, je n'ai fait ça que quelques mois."

"Je lui ai notamment parlé des frères Hazard, de Charly Musonda et de Romelu Lukaku. Lorsque Lukaku a quitté le Lierse pour Anderlecht, je lui ai dit d'y jeter un œil. Mais le club était trop loin, toute sa famille devait venir et c'était difficile pour Feyenoord", a-t-il regretté. Les dirigeants de l'époque regrettent probablement leur choix.