Le Brésil pourrait changer de couleur pour la Coupe du Monde 2026 : une première depuis... 1919 !

Pour la première fois depuis plus de 100 ans, le Brésil, qui sera probablement dirigé par Carlo Ancelotti, devrait porter un maillot... rouge à la Coupe du Monde 2026 !

La Seleção prépare un virage aussi symbolique qu’historique : lors de la Coupe du Monde 2026, le Brésil devrait arborer un maillot... rouge ! Ce serait une première depuis plus de 100 ans. Entre 1917 et 1919, la sélection brésilienne avait brièvement porté cette couleur lors de matchs officiels, notamment au Championnat sud-américain. Depuis, le jaune et le bleu ont défini l'identité visuelle de l'équipe.

Autre détail notable : ce maillot rouge ne serait pas signé Nike, mais Jordan, une première pour la Seleção. Ce partenariat inédit pourrait renforcer l’image de renouveau que la CBF souhaite transmettre, dans un contexte où l’équipe nationale peine à convaincre.

Le Brésil en rouge à la Coupe du Monde 2026 ?

Sportivement, le Brésil vit une campagne de qualifications pour le Mondial 2026 assez compliquée. Après 14 journées, les coéquipiers de Vinícius Jr. pointent à la 4e place avec 21 points, à égalité avec l’Uruguay (3e) et le Paraguay (5e). Une situation inhabituelle pour une nation qui domine généralement la zone CONMEBOL.

L’arrivée annoncée de Carlo Ancelotti avant le Mondial 2026 pourrait insuffler une nouvelle dynamique, mais la pression reste élevée. Le Brésil reste sur une série de résultats en dents de scie et devra éviter toute contre-performance lors des quatre dernières journées pour sécuriser son ticket pour les États-Unis.

En attendant, ce changement de couleur attire déjà les regards. Le rouge n’est peut-être pas associé aux plus grandes heures de gloire brésilienne, mais il pourrait incarner une nouvelle ère, tant sur le plan du style que des résultats.