🎥 Thomas Meunier, incontestable à Lille : un rôle clé dans la course à la Ligue des Champions... sous l'œil de Rudi Garcia

Solide titulaire avec le LOSC, Thomas Meunier espère conserver une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Dans la douleur, et avec près d'une demi-heure en infériorité numérique, le LOSC a réussi à s'imposer à Angers le week-end dernier, préservant ainsi sa troisième place en championnat. L’équipe se trouve à deux points de Marseille et avec une longueur d’avance sur l’AS Monaco.

En France, les trois premiers du classement sont qualifiés pour la phase principale de la Ligue des Champions, un objectif que Lille n’avait pas atteint la saison passée, se contentant de la quatrième place. Les Dogues avaient alors dû passer par les barrages, un scénario qu'ils espèrent éviter cette année. Interrogé par La Voix du Nord, Thomas Meunier n'a d’ailleurs pas caché les ambitions collectives de l’équipe.

"Si on compare notre saison avec celle de Marseille, par exemple, on a joué treize ou quatorze matchs de plus qu’eux. Et des matchs à haute intensité, car disputés en Ligue des Champions pour la plupart. Beaucoup de joueurs enchaînent. Moi-même, j’ai rarement autant joué dans une saison depuis que je suis professionnel, et ça se passe plutôt bien."

Thomas Meunier n'avait plus autant enchaîné depuis bientôt dix ans

Une saison de grande envergure pour Thomas Meunier, qui a pris part à 27 matchs de championnat, 13 de Ligue des Champions et 3 de Coupe de France. Avec 43 matchs au total en club, dont 32 en tant que titulaire, et 2.900 minutes de jeu, il n’avait pas connu une telle charge de travail depuis son départ du Club de Bruges en 2016. À trois matchs de la fin (contre Marseille, à Brest et contre Reims), il espère voir Lille valider son podium, et pourquoi pas, décrocher la deuxième place.

"On joue deux matchs à domicile. D'accord, Marseille ou pas. Avec deux matchs à domicile, on doit faire le nécessaire. Après, on ira à Brest et je ne sais pas s’ils auront encore quelque chose à jouer d’ici là, mais c’est nous et nous-mêmes. On peut compter un petit peu sur la chance, mais on doit faire le job. C’est au minimum 7/9 sur les trois derniers matchs si on veut aller directement en Ligue des Champions." On se doute qu'un certain Rudi Garcia, auteur du doublé Coupe-championnat avec Lille, suit la situation attentivement.