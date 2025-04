"Un vrai leader et un bon gars" : le RWDM annonce un premier départ majeur après l'échec de la montée en Jupiler Pro League

Il y aura du changement dans l'effectif du RWDM avant la saison prochaine. Le club molenbeekois annonce se séparer de l'attaquant polonais Piotr Parzyszek, auteur de neuf buts cette saison.

Alors qu’il ne lui restait qu’une victoire à décrocher lors des trois dernières journées, le RWDM a manqué la montée directe en Jupiler Pro League, concluant sa saison sur une note très décevante.

Reversé en barrages, le club bruxellois a d’abord chuté à Lokeren avant de relancer le suspense au match retour. Malgré une avance de 3-0, le RWDM a concédé deux buts en fin de rencontre, laissant Lokeren filer en finale des Promotion Play-offs.

L’ambiance était lourde au stade Edmond Machtens, où la montée semblait acquise il y a encore quelques semaines. L’été s’annonce donc mouvementé du côté de Molenbeek.

L’entraîneur Yannick Ferrera a déjà quitté le navire, et plusieurs joueurs de l’effectif pourraient suivre. Le RWDM entend faire les bons choix cette fois-ci et ne veut plus rater son objectif de montée une deuxième année de suite.

Ce mardi après-midi, le club a annoncé un premier départ via ses réseaux sociaux : arrivé libre l’été dernier depuis le FC Emmen, l’attaquant polonais Piotr Parzyszek — lié au club jusqu’en juin 2025 avec une option pour un an supplémentaire — ne poursuivra pas l’aventure. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 31 matchs, il laisse le souvenir d’"un vrai leader et un bon gars", selon le communiqué du club.