Thomas Meunier après les sifflets : "Comme une scène 'bis' du RWDM relégué, complètement disproportionné !"

Thomas Meunier a eu l'occasion de se présenter devant la presse au lendemain des sifflets malgré la qualification des Diables. Un bon choix, car l'arrière droit a expliqué avec beaucoup de brio et une analyse étayée les événements de la soirée précédente. "C'était disproportionné !"

Bien sûr, la conversation a rapidement tourné autour des sifflets et des huées des supporters belges et de la réaction des Diables Rouges à ce sujet. "Les Diables voulaient saluer, mais ils ont fait demi-tour", a déclaré Meunier. "L'accueil était vraiment spécial."

"Ce n'était pas parfait, nous en sommes conscients. Nous ne jouons pas pour terminer troisièmes ou pour faire match nul. Nous voulions gagner. D'ailleurs, ces dernières années, je n'ai jamais vu autant de volonté, d'enthousiasme et de qualité à l'entraînement. J'étais aussi frustré, car ça pouvait être mieux."

Les analystes et les commentateurs devraient aussi réfléchir à ce qu'ils disent"

"Mais la réaction était disproportionnée. Les commentaires et analystes n'arrangent pas les choses non plus. Je crois en 'L'Union fait la force', le slogan de notre pays. Ils peuvent contribuer à rallier les fans derrière l'équipe et ne le font pas toujours. Nous partageons tous le même objectif. Ce n'est pas dans l'intérêt général de créer des tensions. Nous aurons besoin de tout le monde pour le prochain match."

Meunier a pu également identifier le moment précis où l'ambiance a changé. "Lors du changement de Youri (Tielemans), il y avait quelques sifflets, mais ce que Romelu a subi, lors de son remplacement... Vous ne sifflez pas le meilleur buteur de votre pays parce qu'il a fait un match moyen, n'est-ce pas ? Totalement incompréhensible. Et oui, je suis sûr que c'était dirigé contre Romelu."

Les joueurs comprennent que les supporters étaient frustrés, mais ils ont trouvé la réaction complètement inappropriée. "C'est tout simplement disproportionné. S'ils n'avaient pas applaudi et étaient restés simplement debout, cela aurait eu plus d'impact. L'indifférence crée plus de culpabilité que les sifflets. Mais là, cela ressemblait à la scène du RWDM relégué. Il y avait des gestes obscènes et des insultes."

Vous ne passez pas six heures dans votre voiture pour insulter les joueurs, n'est-ce pas ?"

"Même sur les réseaux sociaux depuis le début du tournoi. Cela devient vraiment ridicule. Je peux comprendre que le match n'était pas au niveau. C'était silencieux dans le vestiaire. Nous n'avons pas célébré. C'était même comme si nous avions perdu. Les supporters ont en effet payé leurs billets et ont conduit pendant des heures. Mais vous ne passez pas six heures dans votre voiture pour insulter les joueurs, n'est-ce pas ?"

Le fait qu'ils se retrouvent ainsi dans la mauvaise moitié de tableau a également été réfuté. "Vous pourriez aussi affronter les Pays-Bas et être éliminé. La Géorgie a battu le Portugal et personne ne s'y attendait. Il est difficile de dire quel est le meilleur scénario."

"Nous allons tout donner contre la France. Si nous gagnons contre eux, tous les problèmes seront résolus. Ce serait réellement dommage que le lien entre les fans et les joueurs soit rompu", a-t-il conclu.