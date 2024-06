"Des tornades ne sont pas exclues" : un huitième de finale de l'Euro menacé par des conditions apocalyptiques

Demain, l'Euro reprend ses droits avec notamment le huitième de finale entre l'Allemagne et le Danemark. Mais la tenue de la rencontre est encore incertaine.

Ce samedi, l'Euro reprendra avec d'abord un duel entre l'Italie et la Suisse. L'Allemagne défiera ensuite le Danemark sur le coup de 21h. Mais à la veille de la rencontre, l'inquiétude monte chez nos voisins. Pas par rapport à l'état de forme de l'équipe mais bien suite aux prévisions météo.

Si tout est calme pour le moment (peut-être êtes-vous d'ailleurs en train de lire cet article dans votre jardin ou en suant à grosses gouttes pour rentrer du boulot), les choses devraient se gâter demain. Les médias allemands prévoient ainsi de gros orages dans la Ruhr, où doit se tenir la rencontre.

L'Euro suit la situation de très près

"Cela pourrait s'accompagner de précipitations extrêmement abondantes, avec des quantités comprises entre 40 et 80 litres par mètre carré en quelques heures" confie au Bild le météorologue Dominik Jung.

Et ce n'est pas tout : "Des grêlons d'un diamètre d'environ trois centimètres sont également attendus, ainsi que de puissantes rafales de vent avec des vitesses comprises entre 100 et 140 km/h. Des tornades ne sont pas non plus exclues".

Selon les dernières prévisions, l'intensité de ces orages extrêmes pourraient augmenter au fur et à mesure de la soirée de demain. La Mannschaft serait donc inspirée de ne pas aller jusqu'au tir au but...si la rencontre a bien lieu.