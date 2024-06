🎥 Digne de François Sterchele ou Benito Raman : un ancien de Charleroi décisif sur un coup de folie de dernière minute

Neuf ans aprÚs son départ de Charleroi, Jamal Thiaré continue de faire son petit but de chemin. Il est l'une des bonnes surprises de ce début de saison en MLS.

A Charleroi, Jamal Thiaré n'avait pas franchement marqué les mémoires. Débarqué du Sénégal en plein hiver 2013, l'attaquant a mis longtemps à s'acclimater pour ses premiers pas en Europe. Un an et demi plus tard, les Zèbres le laissaient d'ailleurs filer gratuitement à Avranches, en troisième division française, après trois petites titularisations.

Après une saison à 14 buts, le garçon s'est offert un transfert au Havre en 2018. Gravissant petit à petit les échelons, il est devenu une valeur sûre de Ligue 2 avec 25 buts et 17 assists en cinq saisons.

Thiaré a quitté les Havrais juste avant leur montée en Ligue 1 l'été dernier pour rejoindre Atlanta, en MLS. Après des premiers mois compliqués par des problèmes de visa, le Sénégalais a retrouvé ses sensations depuis l'intersaison hivernale.

Jamal Thiaré fait vibrer la MLS

Il a notamment clotûré la victoire des siens face à l'Inter Miami de Lionel Messi il y a quelques semaines, en succédant à l'Argentin au marquoir. Mais le but inscrit cette nuit face à Toronto restera encore plus dans les mémoires.

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un partage à quelques secondes de la fin, Jamal Thiaré a été boire dans une bouteille d'eau qui traînait à côté de la cage adverse. Sentant le coup arriver, il a profité du dernier dégagement du match pour se cacher derrière le gardien et attendre que ce dernier ne dépose le ballon au sol.

L'effet de surprise était total et a permis à Atlanta de s'imposer sur le gong. Un but plein de malice qui n'est pas sans rappeler la ruse de feu François Sterchele ou Benito Raman sur des actions relativement similaires dans le championnat belge.