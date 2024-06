Le gros problème de la France, il est là, et la Belgique va devoir espérer que ça dure

La France a un sacré problème d'efficacité dans cet Euro 2024. Pour en parler, nous avons discuté avec Jérémy Perbet, l'un des attaquants les plus efficaces passés par notre championnat, et pour qui ce sera bien sûr un match spécial.

Pour Jérémy Perbet, France-Belgique, c'est bien sûr toujours un peu spécial. "Ce sont des matchs particuliers, très clairement. J'ai passé les 3/4 de ma carrière en Belgique, et je regarderai le match avec des amis belges, principalement", commence l'ancien buteur de Charleroi, contacté par Walfoot. "Quitte à être éliminé, autant que ce soit par les Belges, comme ça je vous soutiens par après".

L'optimisme ne règne pas en France après une phase de poules franchement peu convaincante. "Après, on sait que c'est le style de l'Equipe de France... mais c'est très frustrant vu la qualité de l'effectif", concède Perbet. "J'ai énormément de respect pour Deschamps, cependant, qui a l'habitude de gagner. Mais je reste un peu sur ma faim".

Une France peu efficace : Perbet analyse

Le style très défensif de la France, notamment, a été pointé du doigt. Mais c'est plutôt le manque d'efficacité qui pose problème. "Au final, l'équipe s'est créée énormément d'occasions. Mais il n'y a personne pour les mettre au fond", regrette Jérémy Perbet.

© photonews

"Le problème, c'est que tu as des flèches sur les ailes, mais pas de vrai joueur de surface pour venir la mettre au fond. On voit bien que Kylian Mbappé n'est pas un vrai 9", pointe le Français. "Il n'a pas les réflexes d'un 9. Il décroche, participe au jeu, se déporte... mais n'est pas toujours dans la boîte quand il le faut".

Certains réclament même le retour... d'Olivier Giroud, 37 ans, dans le onze. "C'est un pur 9, oui, mais Marcus Thuram doit pouvoir jouer ce rôle. Il n'a juste pas été en réussite, tout comme Kolo Muani. Mais les occasions sont là et comme Didier Deschamps, je ne suis pas inquiet, ils doivent juste rester concentrés et les buts vont finir par tomber".

Jérémy Perbet se demande également à quel point le masque peut gêner Kylian Mbappé. "Ca ne peut pas être évident de jouer avec ça, on voit bien que ça le gêne. Personnellement, je n'ai jamais joué avec un masque. Mais j'avais joué avec le nez cassé et tu as d'énormes appréhensions à chaque contact, tu ne vas pas mettre la tête... C'est inévitable que ça affecte ton jeu".