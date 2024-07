Contrairement à ce que dit Deschamps, la France se prépare à un scénario précis face à la Belgique

Sans surprise, Didier Deschamps n'a pas dévoilé ses plans pour France-Belgique ce dimanche en conférence de presse. Heureusement, on peut toujours compter sur la presse hexagonale pour tout révéler.

Beaucoup de gens imaginent un France-Belgique très serré. "Un match nul, une victoire courte, voire des tirs au but", c'est la réponse qui revient très souvent. Impensable, donc, que les deux équipes arrivent sans avoir préparé au mieux le scénario d'une séance de tirs au but.

Pourtant, Didier Deschamps a écarté la question ce dimanche, dans son style. "De toute façon, la dernière fois, j'avais fait 7 changements, ce ne sont donc pas les joueurs que j'imaginais pour la séance". Entre autres (à relire ici).

On est habitué au cynisme sur et en-dehors des terrains du sélectionneur français. Heureusement, on peut toujours compter sur la presse hexagonale pour tout nous dire sur les projets des Bleus. Après nous avoir gentiment dévoilé le plan de jeu de Deschamps (un 4-4-2 sans "vrais" ailiers), L'Equipe nous apprend maintenant que oui, la France a préparé les tirs au but de manière spécifique.

La France n'excelle pas aux tirs au but

Car lors des deux derniers grands tournois, la France a été éliminée aux tirs au but, et ne serait donc pas favorite dans ce cas de figure. Durant 10 minutes pendant le dernier entraînement, les Bleus auraient donc travaillé les penaltys.

Des exercices spécifiques pour les tireurs, et quelques renseignements concernant les habitudes des joueurs belges pour le(s) gardien(s) de but. Un travail minimal, car l'EDF n'a pas de spécialiste en la matière, mais un travail qui n'était pas toujours fait par le passé. La preuve qu'on n'est pas serein côté français ?