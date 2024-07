Le plan de Tedesco et l'avenir du sélectionneur : réponse franche de Kevin De Bruyne après la défaite des Diables

Pour le quart de finale contre la France, Domenico Tedesco a proposé un plan différent. Laisser "volontairement" le ballon pour pouvoir contre-attaquer avec deux attaquants, mais cela ne s'est pas bien terminé. Kevin De Bruyne est revenu sur ce changement tactique et sur l'avenir du sélectionneur.

Le plan était clair : attendre et espérer un contre rapide. "Je comprends que les gens veulent nous voir attaquer pleinement, mais c'est le plan que l'entraîneur et le staff ont élaboré et que nous avons plutôt bien suivi", a déclaré De Bruyne après la rencontre.

"Bien sûr, tu sais aussi que si nous suivons ce plan, ils auront la possession du ballon. En tant qu'équipe, nous avons bien défendu. Ils ont assurément eu plus de tirs au but, mais c'était surtout de l'extérieur de la surface de réparation. Nous n'avons donc pas concédé beaucoup d'occasions franches. Nous en avons eu quelques-unes, mais pas trop non plus."

"L'objectif n'était pas vraiment de garder le ballon. Nous avons suivi ce plan. La manière avec laquelle on concède le but est évidemment dommage. Nous avions peu de temps pour réagir."

De Bruyne lui-même a dû jouer aux côtés d'Onana et distribuer depuis une position de numéro 6 ou presque. Ce n'était peut-être pas sa meilleure position, puisque les passes tranchantes du capitaine n'ont pas trouvé l'espace habituel. "J'ai joué à de nombreuses positions au cours de ma carrière et on m'a demandé de faire beaucoup de choses. Je pense avoir bien joué mon rôle et aidé l'équipe en défendant également."

L'avenir de Tedesco ? Si la fédération veut quelque chose de différent, ce sera leur décision"

Mais quand ce plan est-il né dans l'esprit du sélectionneur et quels joueurs ont été impliqués ? "Le coach a convoqué Jan, Romelu et moi quelques jours avant le match et nous a expliqué quel était le plan. Nous devions également convaincre le reste de l'équipe. C'était ça. Nous ne prenons pas de décisions tactiques. Nous avons été un peu consultés à l'avance, mais c'est tout."

Et que dire de l'avenir de Domenico Tedesco? Car après cet Euro décevant, des questions vont certainement se poser... "Finalement, je pense que l'équipe est satisfaite de l'entraîneur et de sa façon de travailler, ainsi que de tous les changements qui ont été opérés. Si la fédération veut quelque chose de différent, ce sera leur décision. Je n'ai jamais entendu de mécontentement au sein de l'équipe. Pour moi, ce n'est pas un problème."