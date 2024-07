Un retour très attendu des supporters belges pour la fête d'avant-match à Düsseldorf !

Ce lundi, les supporters belges feront la fête à Düsseldorf avant d'aller défier la France. Et pour ce moment très important, Average Rob fera son retour.

Ce lundi, à Düsseldorf, les supporters belges recréeront l'union sacrée tant nécessaire pour réussir l'exploit et tenter d'éliminer la France en 8e de finale de l'Euro 2024. Le public avait sifflé et hué au terme d'Ukraine-Belgique, mais on l'imagine regonflé à bloc en vue de ce match si important et charnière pour la nouvelle génération belge.

Et ce n'est donc pas un hasard si l'Union Belge a de nouveau invité un personnage qui réunit tout le monde pour la fête d'avant-match de ce lundi au fan-village des supporters belges, à Düsseldorf. Après son set explosif à Francfort avant Slovaquie-Belgique, Average Rob sera là dès 12h15 pour chauffer la foule.

Average Rob, accompagné du DJ Omdat het kan qui sera également présent, avait mis le feu à la Opernplatz de Francfort et fera de même au Rheinpark de Düsseldorf, où les supporters des Diables sont invités à se rendre ce lundi.

Après ce DJ set, la fanwalk partira vers 14h et marchera jusqu'à la Düsseldorf Arena, en espérant que la météo soit plus clémente qu'à Stuttgart où les supporters courageux avaient été arrosés.

Pour toutes les informations sur Düsseldorf, relisez notre guide complet par ici.