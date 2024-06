Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Düsseldorf !

Les choses sérieuses commencent : après Francfort, Cologne et Stuttgart, nos Diables Rouges se rendent à Düsseldorf pour défier la France en 8e de finale. Les supporters y seront encore nombreux, et Walfoot vous présente cette petite ville toute proche de la Belgique !

Si les Belges avaient remporté leur groupe, ils se seraient rendus à Munich, une ville qui a bien sûr énormément à offrir et résonne probablement plus auprès des supporters belges pour diverses raisons - que ce soit l'Oktoberfest ou l'Allianz Arena. Mais en terminant deuxièmes, les Diables ont pris leur ticket pour Düsseldorf et l'un des plus petits stades de l'Euro, la Düsseldorf Arena.

Bonne nouvelle pour les supporters belges : comme Cologne, Düsseldorf se situe à proximité de la frontière, dans la vallée de la Ruhr. Les deux villes ne sont distantes que de 25 minutes en train ou 45 minutes en voiture. Si vous le souhaitez, il est donc tout à fait possible de loger à Cologne également. Mais Düsseldorf a aussi beaucoup à offrir, et Walfoot est là pour vous en parler !

Mobilité à Düsseldorf

Pour vous rendre à Düsseldorf, privilégiez les transports en commun, qui sont gratuits en Allemagne pour les détenteurs de tickets. Votre pass est actif dans les 36h entourant le match, via l'application de l'UEFA. L'idéal est de vous rendre à Cologne (1h de train direct depuis Liège, 2h depuis Bruxelles), puis de prendre le train ICE (ligne rouge) qui part toutes les 30 minutes de la gare centrale de Cologne et arrive en 20 minutes à Düsseldorf.

© photonews

En voiture, de Bruxelles, comptez 2h30 de route, et environ 1h30 de Liège. Méfiance : l'Allemagne est en "code rouge" pour le trafic ce week-end (départs en vacances), prévoyez donc des embouteillages et visez large !

Dans Düsseldorf, les métros et trams vous amènent de la gare centrale à la fanzone en une dizaine de minutes. Quinze minutes en U-bahn jusqu'à la fanzone de la Schauspielhaus, un peu moins jusqu'à la fanzone de la Burgplatz - et en marchant, ce ne sera que 25 bonnes minutes. Düsseldorf n'est en effet pas la ville la plus étendue de cet Euro.

La fanzone de Düsseldorf

La principale fanzone de Düsseldorf se trouve sur la Burgplatz, au coeur de la vieille ville et au bord du Rhin. De quoi combiner tourisme et visionnage des 8e de finale de l'Euro 2024 sur les écrans géants qui y sont prévus. Comme dans toutes les fanzones de cet Euro, des stands de boisson et de nourriture sont au programme.

© photonews

La fanzone de la Burgplatz sera ouverte de midi à 23h30. Notez que 1895, la fédération de supporters belges, n'y aura pas de présence permanente, même si tous les supporters belges s'y retrouveront certainement ce samedi pour assister aux matchs de l'Euro. Le point de rendez-vous des supporters le jour du match sera au Rheinpark, plus au nord le long du Rhin.

Que faire à Düsseldorf ?

Comme la majorité des villes d'Allemagne de l'ouest, Düsseldorf a été en grande partie détruite durant la Seconde Guerre Mondiale et a été reconstruite avec pour objectif l'efficacité, pas l'esthétique. L'Altstadt, la vieille ville, se situe à proximité de la fanzone et vous en aurez vite fait le tour. Mais la vieille ville est surtout célèbre pour sa convivialité.

© photonews

Dans Düsseldorf, il y a en effet "dorf", qui signifie village, et la culture de la bière est primordiale dans cette petite ville où de nombreux bars vous attendent. Vous devez absolument tester la altbier, typique de Düsseldorf et assez difficile à trouver ailleurs. Ne demandez surtout pas une kölsch, la bière de la ville voisine : la rivalité entre Cologne et Düsseldorf dans le domaine brassicole est féroce.

Pour les plus cultivés d'entre vous, Düsseldorf compte également plusieurs musées très intéressants, comme le Kunstpalast, fort réputé. Si le soleil est de la partie, la promenade le long du Rhin dans le Rheinpark, qui vous amène qui plus est au point de rendez-vous des supporters, est à ne pas manquer. Enfin, pour ceux que les saucisses ne tentent pas, sachez que Düsseldorf compte la troisième plus grande communauté japonaise d'Europe et que vous pourrez donc vous régaler à Little Tokyo près de Immermannstrasse.

Le jour de France-Belgique

Rendez-vous dès 12h au fan meeting point du Rheinpark le jour du match, avec une fanwalk assez longue au programme puisque les supporters vont marcher pendant 3,8km pour rejoindre la Düsseldorf Arena.

La fanwak va démarrer aux alentours de 14h30 et devrait durer environ 1h30... en espérant bien sûr que la météo, qui a fait des ravages à Dortmund ce samedi, soit plus clémente lundi. Au moment d'écrire ces lignes, rien n'avait été communiqué par 1895 concernant un éventuel DJ set, mais on peut s'attendre à une belle ambiance, comme lors des matchs de poules. Rendez-vous à Düsseldorf !