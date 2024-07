Un gros de Premier League entre dans la danse pour un ancien Anderlechtois

Joshua Zirkzee quittera Bologne, c'est une quasi certitude qu'avait annoncé le directeur technique du club. "Il va quitter Bologne, c'est sûr à 99,9 %", avait confirmé Giovanni Sartori sur Sky Sports Italia à propos de la situation du Néerlandais.

Ce dernier a connu une saison exceptionnelle, se qualifiant pour la Ligue des champions pour la première fois dans l'histoire de l'équipe italienne. Mais on ne sait pas encore où il poursuivra sa carrière.

Le Milan AC avait montré de l'intérêt envers l'ancien attaquant d'Anderlecht, mais la Gazzetta dello Sport annonce que la prime énorme exigée par son agent aurait refroidi les Milanais.

Manchester United serait entré dans la danse, profitant du fait que les milanais se soient refroidis sur le dossier. Selon Fabrizio Romano, Erik ten Hag aurait déjà discuté avec le joueur formé au Bayern. Enfin, ce dernier disposerait d'une clause de libération fixée à 40 millions d'euros dans son contrat, celle-ci serait valide jusqu'à la fin du mois d'août.

