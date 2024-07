Anderlecht se tourne vers l'Angleterre et espère réaliser son premier transfert estival

Le RSC Anderlecht n'a pour l'instant pas réalisé de transfert entrant dans cette fenêtre estivale, bien que certains dossiers soient en cours.

Si de nombreux efforts se sont concentrés sur la défense, d'autres sont désormais également consentis sur la ligne offensive.

Selon les informations du média anglais Football Insider, Anderlecht serait intéressé par recruter Abu Kamara (20 ans).

Kamara est un ailier droit international U20 avec l'Angleterre, évoluant actuellement avec Norwich City (Championship).

Kamara a été prêté cette saison à Portsmouth cette saison, réalisant de bonnes performances (10 buts et 11 assists en 52 matchs). Il est évalué par Transfermarkt à 600 000 euros. Il lui reste une saison à Norwich, ce qui pourrait peser dans la balance.

