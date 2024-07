Le RWDM a trouvé son nouvel attaquant pour la saison à venir

Le RWDM prépare la saison à venir, après la relégation en Challenger Pro League. On s'attend à des départs, et donc forcément à des arrivées.

Comme après chaque relégation, il va falloir reconstruire du côté du RWDM. Yannick Ferrera reste capitaine du navire et va donc pouvoir composer son équipe au mieux, avec un peu plus de temps qu'à son arrivée juste avant les Playdowns.

L'une des premières arrivées de ce mercato estival est celle d'un attaquant : Piotr Parzyszek (30 ans) arrive libre du FC Emmen (D2 néerlandaise), où il a disputé la dernière saison. Parzyszek a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 10 buts.

L'attaquant polonais signe pour une saison (+1 en option) au RWDM, et fait là son second passage en Pro League. En effet, Piotr Parzyszek avait déjà porté les couleurs de STVV en 2014-2015, et était alors sous les ordres d'un certain... Yannick Ferrera.

Le Polonais avait alors convaincu puisqu'il avait inscrit 12 buts en 32 matchs pour les Canaris. C'est à De Graafschap qu'il a passé le plus clair de sa carrière, y disputant 104 matchs pour 57 buts inscrits. Il a également remporté un titre de champion de Pologne étonnant avec le Piast Gliwice en 2019.

Le RWDM a donc en théorie amené avec Piotr Parzyszek une garantie de buts, qui pourrait signifier le départ de Makhtar Gueye, auquel il reste deux années de contrat mais qui pourrait rapporter un joli montant aux Molenbeekois et qui pourrait compter sur un certain intérêt en D1A.