Un club de Jupiler Pro League effectue une augmentation de capital de 19 millions d'euros : "Il y a de réels projets de stade"

Westerlo part aujourd'hui en stage en Suisse, où ils séjourneront à Chavannes-de-Bogis, près de Genève. Ils joueront un match amical contre le champion suisse, les Young Boys de Berne, ce samedi, et contre le Servette Genève mardi.

L'ensemble de l'équipe fait le, à l'exception de Josimar Alcocer et Sergiy Sydorchuk, qui les rejoindront plus tard. Les jeunes de 18 ans Julian Placias et Luka Vuskovic sont également du voyage, bien que leurs transferts ne soient pas encore officiellement finalisés. Emin Bayram pourrait rester plus longtemps au club, tandis que les rumeurs concernant Yusuf Demir sont démenties.

Westerlo a procédé à une augmentation de capital de 19 millions d'euros, investie par le président Oktay Ercan en échange d'actions. Cela renforcera la santé financière du club et soutient les projets de modernisation du stade.

"Il s'agit de fonds investis par notre président Oktay Ercan en échange d'actions du club. Le club va bien et nous respectons les conditions de licence européenne", souligne le CEO Wim Van Hove dans la Gazet van Antwerpen.

"C'est la preuve que notre président s'engage dans le club et nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est la meilleure façon de maintenir la santé financière du club. Nous disposons de deux beaux sites. Celui au Kuipje, avec un camp de base pour l'équipe première et un pour la jeunesse, est excellent."

"À court terme, nous voulons moderniser notre stade actuel et à long terme, il y a de grands projets de nouveau stade. L'équipe est en place. Continuons sur cette bonne voie", déclare Wim Van Hove.