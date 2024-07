Après Réginal Goreux et Jeff Louis ? Un international haïtien pourrait prendre la direction du Standard !

Ivan Leko espère encore pouvoir compter sur plusieurs recrues supplémentaires avant de commencer la saison, alors que le Matricule 16 s'apprête déjà à officialiser son quatrième renfort.

Moins d'une semaine après une première victoire à Aubel (0-5), le Standard a été balayé face à Dender, ce vendredi, en match amical (1-5).

À l'issue de la rencontre, Ivan Leko a confirmé que l'équipe alignée ne devrait pas être celle qui commencera la saison, et que de nombreux changements sont attendus dans l'effectif.

Des retours de blessure, premièrement, mais aussi d'autres arrivées, alors que le Matricule 16 devrait déjà officialiser sa quatrième recrue très prochainement, en la personne de Bosko Sutalo, après Marko Bulat, Grejohn Kyei et Boli Bolingoli.

L'entraîneur croate a assuré qu'il attendait encore "trois, quatre ou cinq recrues supplémentaires" avant le 28 juillet et le déplacement au Racing Genk dans le cadre de la première journée de championnat. Et l'une de ces recrues pourrait venir... d'Haïti, via le Danemark.

Le Standard sur la piste d'un ailier droit haïtien

En effet, le journaliste belge Sacha Tavolieri apprend que le Standard négocierait actuellement le prêt de Don Deedson Louicius avec l'Odense BK, club descendu en deuxième division danoise.

Ailier droit de 23 ans, le joueur passé par les États-Unis et Atlanta pour terminer sa formation a été international haïtien à dix reprises, et n'a manqué aucune des six dernières rencontres de sa sélection.

Auteur de huit buts et une passe décisive en championnat la saison dernière, Don Deedson Louicius n'a pas pu éviter l'avant-dernière place de son club au terme des play-downs, synonyme de descente en deuxième division. Le journaliste belge précise enfin que les Liégeois ne sont pas les seuls sur le dossier.

Don Deedson Louicius deviendra-t-il le troisième haïtien à porter les couleurs du Standard, après Réginal Goreux et Jeff Louis ? Réponse dans les prochains jours.