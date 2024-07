Laurent Depoitre va-t-il rebondir en Belgique ? Les premiers contacts ont été établis

Laurent Depoitre est actuellement sans club. L'attaquant tournaisien s'est remis de sa blessure au tendon d'achille.

C'est avec quelques interrogations en tête que Laurent Depoitre a déconnecté en profitant de ses vacances à Bali. De retour, le joueur de 35 ans se prépare physiquement pour retrouver un club.

Il confie au Nieuwsblad que plusieurs clubs l'ont contacté. "Mais rien qui ne me plaît vraiment pour l'instant" précise-t-il. Le désormais ancien attaquant de La Gantoise affirme comprendre que les clubs se montrent prudents avec les joueurs de 35 ans revenant de blessure mais estime avoir encore du football à apporter.

Laurent Depoitre ne veut pas encore raccrocher les crampons

Son avenir reste donc incertains : "Je suis ouvert à une expérience de transfert à l'étranger. Mais rester en Belgique est aussi une bonne option".

Laurent Depoitre aimerait connaître une expérience plus sereine que ses derniers mois à la Gantoise. Il explique notamment regretter le comportement de la direction lors de sa blessure : au bout de six mois, le conseil d'administration a décidé de ne me payer que si j'étais sélectionné pour une rencontre" soupire-t-il. "Ce qui n'est pas conforme aux règles."

Comme Hein Vanhaezebrouck l'a rapidement repris, Depoitre n'a pas été trop impacté : "Je ne sais pas s'il me rendait un service consciemment ou s'il voulait juste voir ce que je pouvais encore faire, mais grâce à l'entraîneur, j'ai été à nouveau payé".